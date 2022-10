Das kann sich zum Beispiel in abwertenden Kommentaren äußern, vor allem in den Sozialen Netzwerken, aber auch durch abschätzige Blicke. Genauso dazu gehören vermeintlich gut gemeinte Tipps für die richtige Kleidung im Sommer, die Rolle der "lustigen Dicken" im Fernsehen oder die Tatsache, dass viele Textilhersteller Kleidung nur bis zu einer bestimmten Größe herstellen.

Dabei hat Bodyshaming natürlich eine Wirkung auf die Menschen, die es erfahren. Fachleute gehen davon aus, dass Betroffene die Diskriminierung so sehr verinnerlichen können, dass sie auch ein negatives Selbstbild bekommen. Lästereien und negative Kommentare zu ignorieren, kostet Kraft und die haben viele nicht. Gerade junge Menschen lassen sich stark beeinflussen. Außerdem sind sie Kommentaren und Bewertungen in den Sozialen Netzwerken unter Umständen noch mehr ausgesetzt als Ältere. Hinzu kommt, dass sich Mobbingattacken im Netz sehr schnell und weit verbreiten können.

Eine Studie der Stadt Wien zeigt: Für viele junge Menschen gehören negative Kommentare auf WhatsApp, Instagram und Co. zum Alltag. Und sie zeigt auch: Gerade Mädchen reagieren sensibler auf solche Bewertungen ihres Äußeren. Sie schämen sich doppelt so häufig für ihre Figur und ihren Körper wie Jungen. Aber: Die Jugendlichen kennen auch Strategien, um mit der Bewertung im Netz umzugehen, wie etwa nicht alles so ernst zu nehmen und User bei Bedarf zu blockieren.