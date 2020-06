Software-Probleme Testflüge angekündigt: Was waren die Absturz-Ursachen der Boeing 737 Max?

Zwei Abstürze mit mehr als 300 Todesopfern haben dafür gesorgt, dass das neu entwickelte Passagierflugzeug Boeing 737 Max seit März 2019 am Boden bleiben muss. Jetzt will der Konzern eine Lösung für die dafür verantwortlichen Software-Probleme gefunden haben und kündigt Testflüge mit der überarbeiteten Maschine an. Was war damals passiert?