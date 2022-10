Auf der Plattform tummelt sich vor allem die sogenannte "Generation Z", also Personen, die in den späten 90er- oder 2000er-Jahren geboren wurden. Anfangs wurde TikTok vor allem für die dort veröffentlichten Tanzvideos und witzigen Clips bekannt. Innerhalb kürzester Zeit ist die App rasant gewachsen. Laut airnowplc.com belief sich die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von TikTok in Deutschland im Januar 2022 auf rund 3,13 Millionen. In Deutschland nutzt bereits die Hälfte der 12- bis 19-Jährigen TikTok regelmäßig, bei den 20- bis 29-Jährigen ist es knapp ein Drittel.