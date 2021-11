Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder stark an - und das noch früher als vor einem Jahr. Die Warnungen vor erneuten Notlagen in den Kliniken werden deshalb zunehmend lauter. Das medizinische Personal sei an der Belastungsgrenze und niemand wolle erneut erleben, dass planbare Operationen abgesagt werden müssten, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt.