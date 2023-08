Notstand auf Hawaii

Dichter Rauch über dem Urlaubsparadies: Auf Maui und Hawaii wüten verheerende Busch- und Waldbrände. Für die beiden Bezirke wurde der Notstand ausgerufen, Urlauber sollen aber vor allem die Insel Maui so schnell wie möglich verlassen.

Tausende Urlauber wollen Maui verlassen und warten auf ihre Flüge. Bildrechte: dpa

Mindestens 36 Menschen sind bisher allein in der Küstenstadt Lahaina im Nordwesten Mauis ums Leben gekommen. Das teilte der Bezirk Maui auf seiner Website mit. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, sagte Richard Bissen, der Bürgermeister des Countys. US-Präsident Joe Biden sicherte dem Bundesstaat Hawaii derweil Hilfe der Regierung zu.

Spanien: Waldbrand in Katalonien

Im spanischen Portbou, einer bei Touristen sehr beliebten Gegend an der französischen Grenze, ist am Freitag (04.08.) ein Waldbrand ausgebrochen. 140 Menschen mussten deshalb in Sicherheit gebracht werden.



Wegen starker Winde konnte kein Löschflugzeug eingesetzt werden. Dennoch hatten die Einsatzkräfte die Flammen bereits am späten Samstagabend (05.08.) weitgehend unter Kontrolle, wie die katalanische Regionalregierung mitteilte.



Das Feuer hat rund 570 Hektar Natur zerstört. Zeitweilig wurde der Zugverkehr um Portbou eingestellt. Bei rund 4.000 Menschen war am Samstagvormittag wegen der Brände die Stromversorgung ausgefallen, meldet der katalanische Zivilschutz.

Die Feuer breiteten sich bedrohlich Richtung französischer Grenze aus. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Spanien leidet unter Rekordhitze

Ganz Spanien, inklusive seiner Inseln, leidet dieses Jahr unter extremer Trockenheit und Hitze - Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius. Diese Wetterbedingungen begünstigen den Ausbruch von Bränden - wie auf der kanarischen Insel La Palma.



Anfang Juli wütete dort ein verheerender Waldbrand, der innerhalb weniger Stunden 5.000 Hektar Land vernichtete. Tausende Menschen hatten ihre Häuser verlassen müssen und wurden in Sicherheit gebracht. Durch günstige Wetterbedingungen und abkühlende Temperaturen konnte die Feuerwehr vor Ort die Flammen schließlich eindämmen.

Die Temperaturen der vergangenen Wochen begünstigten, dass die Feuerwehr das Feuer auf La Palma eindämmen konnte. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Waldbrand in Portugal zerstört Tausende Hektar Land

Verheerend auch die Situation in Portugal: Aktive Brände gibt es den amtlichen Angaben zufolge am Dienstag (08.08.) noch in circa 15 Gebieten des Urlaubslandes. Die drei größten Feuer wüten in Odemira im Südwesten, in Leiria im Zentrum Portugals sowie in Cinfães im Norden.



Gut tausend Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, wie die Zeitung "Público" unter Berufung auf den Zivilschutz berichtete. In Odemira wurden rund 1.400 Menschen aus 19 Ortschaften und einem Campingplatz in Sicherheit gebracht. Es gab viele Verletzte, vorwiegend Einsatzkräfte.



Bei Temperaturen von zum Teil über 40 Grad und bei starken Winden warnt der Wetterdienst IPMA vor einem Waldbrandrisiko der fünften und höchsten Stufe in mehr als der Hälfte des portugiesischen Territoriums - vor allem aber im Norden und im Zentrum des Landes.



Seit Jahresanfang gab es in Portugal nach amtlichen Angaben bereits mehr als 5.600 Brände, die insgesamt knapp 25.000 Hektar Natur zerstört haben. Das entspricht einer Fläche von 35.000 Fußball-Feldern.

Brände wüten auf Sardinien

Am Wochenende sind auch auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien mehr als 40 Waldbrände ausgebrochen. Am Montagmorgen (07.08.) hat sich die Situation wieder entspannt. Allerdings fachen starke Winde die ausgebrochenen Feuer immer wieder an.



Wie die Zeitung "La Repubblica" berichtet, mussten Hunderte Menschen die Nacht zu Montag (07.08.) in Notunterkünften verbringen. Betroffen sind vor allem der Nordosten und der Süden der Urlaubsinsel.

Süditalien in Flammen

Seit dem 23.07. sind die Feuerwehrleute allein in Süditalien zu mehr als 3.200 Einsätzen ausgerückt. In langen Nachteinsätzen gelang es den Feuerwehrleuten, Brände in der Adria-Region Apulien unter Kontrolle zu bringen.



Kritisch war die Lage auch auf Sizilien, vor allem rund um die Hauptstadt Palermo. Die Brände sind zwar soweit unter Kontrolle, dennoch ist die Feuerwehr weiterhin im Einsatz. Auch der Flugbetrieb von und nach Sizilien ist nach wie vor eingeschränkt



Mindestens vier Menschen sind bei den Bränden in Italien gestorben. Offenbar wurde ein Großteil der Brände durch fahrlässiges bzw. vorsätzliches Verhalten ausgelöst, wie der italienische Zivilschutz erklärt. Die Trockenheit nach der Hitzeperiode begünstigte die rasante Ausbreitung der Feuer.

Brände in Griechenland unter Kontrolle

Kein Land in Südeuropa hat so viel verbrannte Erde zu beklagen wie Griechenland. Besonders betroffen: die Urlaubsinsel Rhodos.

Viele beliebte Urlaubsziele sind aktuell von Waldbränden betroffen - Rhodos traf es besonders hart. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire