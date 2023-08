Notstand auf Hawaii ausgerufen

Dichter Rauch über dem Urlaubsparadies: Auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag (8. August) mehrere Feuer ausgebrochen, die von starken Winden schnell vergrößert wurden.

Rund 30 000 Besucher seien inzwischen ausgeflogen worden. Bildrechte: dpa

Die Zahl der Toten auf der Insel Maui ist auf 55 gestiegen. Das teilte der Bezirk auf seiner Website mit. Die Löscharbeiten auf der Insel dauerten an. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Opfer noch ansteige.



Mindestens 20 Menschen seien durch Verbrennungen schwer verletzt worden, der Zustand von einigen von ihnen sei kritisch. Es werden auch noch Personen vermisst. Wie viele, sei aber schwer zu sagen, hieß es unter Berufung auf Mauis Polizeichef John Pelletier. Dies liege auch daran, dass der Mobilfunk zusammengebrochen sei. Zudem sind noch rund 11 000 Haushalte ohne Strom.

Praktisch alle Gebäude in Lahaina müssten wiederaufgebaut werden. Dies werde in die Milliarden Dollar gehen. Bildrechte: dpa

In dem niedergebrannten Küstenort Lahaina habe die Feuerwehr das Feuer zu rund 80 Prozent unter Kontrolle bringen können. Den Bewohnern des beliebten Touristenortes mit seinen vielen Holzhäusern sei der Zugang aber weiter verboten, weil auch die Rettungsarbeiten andauerten.

Spanien leidet unter Rekordhitze

Ganz Spanien, inklusive seiner Inseln, leidet dieses Jahr unter extremer Trockenheit und Hitze - Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius haben Einheimische und Touristen ins Schwitzen und Stöhnen gebracht.



Der Wetterdienst hatte in Spanien in dieser Woche vor dem Hintergrund der Trockenheit und auch wegen starker Winde vor einem erhöhten Waldbrandrisiko gewarnt. Nennenswerte Feuer gab es aber zum Glück nicht.



Vor allem Spanien ist zunehmend von Hitzewellen und Dürren betroffen. Im vergangenen Jahr wurden in dem Land fast 500 Feuer gezählt, die insgesamt mehr als 300.000 Hektar Land verwüsteten. In diesem Jahr zerstörten die Flammen bereits 70.000 Hektar Land.

Auf der spanischen Kanareninsel La Palma kämpften hunderte Feuerwehrleute gegen einen Brand, der rund 3500 Hektar Land zerstört hat. 4000 Menschen mussten evakuiert werden. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Waldbrand in Portugal zerstört Tausende Hektar Land

Einen kleinen Lichtblick gibt es in Portugal: Dort hat die Feuerwehr einen Waldbrand nahe der bei Touristen beliebten Algarveküste unter Kontrolle gebracht. Sinkende Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit hätten dabei geholfen.



Tausende Feuerwehrleute bleiben aber weiterhin in Alarmbereitschaft. Rund um die Ortschaft Odemira mussten seit Samstag (5. August) rund 1500 Menschen evakuiert werden. Insgesamt vernichtete das Feuer in den vergangenen Tagen rund 8.400 Hektar Waldfläche.



Seit Jahresanfang gab es in Portugal nach amtlichen Angaben bereits mehr als 5.600 Brände, die insgesamt knapp 25.000 Hektar Natur zerstört haben.

Viele beliebte Urlaubsziele sind aktuell von Waldbränden betroffen - Rhodos traf es besonders hart. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

Brände in Griechenland unter Kontrolle