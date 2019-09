Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch bis zum Mittag andauern. Bildrechte: dpa

Es ist ein Bild der Verwüstung. In Wildau, südostlich von Berlin im Kreis Dahme-Spreewald gelegen, hat ein Großbrand einen Einkaufskomplex nahezu vernichtet. Am frühen Dienstagmorgen hat das Feuer einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 170 Einsatzkräfte seien vor Ort, um gegen die Flammen zu kämpfen, so ein Sprecher der Polizei.



Das Feuer sei seit der Nacht im Gange und soll erst am Mittag komplett gelöscht sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Brand von einem Sofa ausgegangen, das sich außerhalb des Gebäudekomplexes befunden habe.