Inferno nahe der Innenstadt Feuerkatastrophe in Essen - Ganzer Wohnkomplex ausgebrannt

Am frühen Montagmorgen gerät in Essen ein großer Wohnkomplex in Brand, 39 Wohnungen brennen vollständig aus. Die Fragen danach: Wie konnte sich das Feuer in dem Gebäude von 2015 so schnell ausbreiten? Und wo finden Betroffene Hilfe?