Bei einem Brand in einem Seniorenwohnhein im Landkreis Wesermarsch sind in der Nacht zum Montag zwei Bewohner ums Leben gekommen . Zwei 51 und 80 Jahre alte Männer wurden so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starben.

Erst in den frühen Morgenstunden konnte der Brand komplett gelöscht werden. Bildrechte: dpa

Das Feuer ist aus bislang ungeklärter Ursache am Montag kurz nach Mitternacht in einem Teil der Wohnanlage in Stollhamm ausgebrochen, so ein Polizeisprecher gegenüber dpa. Nach ersten Erkenntnissen seien in dem Gebäudeteil 46 Menschen untergebracht, etwa die Hälfte von ihnen musste wegen des Feuers in andere Unterkünfte verlegt werden. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein Pfleger.



Das Feuer war nach Angaben des Polizeisprechers auch nach über einer Stunde noch nicht unter Kontrolle, doch konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Erst am frühen Morgen konnte der Brand komplett gelöscht werden.