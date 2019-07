Lübtheen liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Schwerin. An gleicher Stelle hatte es erst vor wenigen Tagen gebrannt. Am Freitag gaben die Behörden zunächst Entwarnung und teilten mit, das Feuer sei gelöscht. Am Sonntag brannte es nun erneut und in deutlich größerem Ausmaß. Betroffen seien etwa 300 Hektar Wald, hieß es von der Einsatzleitung. Die Behörden vermuten bei dem zweiten Feuer Brandstiftung. Etwa 500 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Diese Zahl nannte ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Montagmorgen. Betroffene der Evakuierung in Lübtheen können in einer Halle unterkommen.