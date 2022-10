Bis 2038 soll in Deutschland kein Braunkohlekraftwerk mehr laufen. 2034 soll für das letzte Steinkohlekraftwerk Schluss sein. Das Problem: Aktuell sind Wärme und Energie aus Kohle in Deutschland noch unverzichtbar.



Ersatz für Kohleenergie muss also her. Daher werden derzeit Milliarden Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien wie Windkraft oder Solarkraft gesteckt.