Schüsse in Schule Bremerhaven: Amoklauf an Lloyd-Gymnasium?

Schon wieder ein Amoklauf an einer deutschen Schule? In Bremerhaven hat ein bewaffneter Täter ein Gymnasium in der Innenstadt betreten und mehrere Schüsse abgegeben. Dabei ist eine Person verletzt worden. Der Täter befindet sich mittlerweise in Gewahrsam.