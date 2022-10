Während das Jahr 2022 nicht unbedingt arbeitnehmerfreundlich ist, sieht die Welt 2023 schon wieder ganz anders aus. Nur noch drei Feiertage fallen auf ein Wochenende. Zum Vergleich: 2022 sind es ganze acht!

Januar

Das Jahr beginnt zwar nicht ganz so rosig, denn Silvester und Neujahr fallen auf ein Wochenende, dennoch kann man mit vier Urlaubstagen auf 9 freie Tage kommen. Dafür einfach vom 2. bis 5. Januar Urlaub einreichen, vorausgesetzt man wohnt in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt. In diesen Bundesländern ist der 6. Januar nämlich frei (Heilige Drei Könige).

März

Im März können zumindest all diejenigen aus nur vier Urlaubstagen neun freie Tage machen, die in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wohnen. In diesen beiden Bundesländern ist der Internationale Frauentag am 8. März nämlich ein Feiertag. Einfach am 6. und 7. März (Montag und Dienstag) sowie am 9. und 10. März (Donnerstag und Freitag) freinehmen. In Summe kommt man so inklusive der beiden Wochenenden auf neun Tage Erholung.

Über Ostern im April mehr als zwei Wochen frei haben

Die erste Chance, für möglichst viel freie Zeit so wenige Urlaubstage wie nötig zu opfern, ergibt sich Ostern. Mit acht Urlaubstagen kann man immerhin 16 freie Tage herausholen - und damit seinen Urlaub verdoppeln. Urlaub muss dafür eingereicht werden vom 3. bis 6. und vom 11. bis 14. April.

An diesen Tagen lohnt es sich freizunehmen. Bildrechte: BRISANT/Raphaela Fietta

Christi Himmelfahrt und Pfingsten im Mai

2023 fällt der Tag der Arbeit am 1. Mai auf einen Montag. Wer sich den Rest der Woche vom 2. bis 5. Mai Urlaub nimmt, hat zusammen mit den Wochenenden neun Tage am Stück frei.

Die nächste Gelegenheit für einen Kurzurlaub ergibt sich Christi Himmelfahrt am 18. Mai. Nimmt man sich den Brückentag am 19. Mai frei, hat man vier Tage am Stück zum Ausspannen.

Ende des Monats kann man das Pfingstwochenende ausdehnen. Einfach vom 30. Mai bis 2. Juni Urlaub einreichen und die freie Zeit von vier auf neun Tage verlängern.

Juni

Im Juni können zumindest sechs Bundesländer mit Fronleichnam (Donnerstag, der 8.Juni) aus nur einem Feiertag vier freie Tage machen. Wer aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland kommt, einfach den Brückentag am 9. Juni beantragen.

August

Auch im August können mit Bayern und dem Saarland Bewohner zweier Bundesländer aus einem Feiertag neun freie Tage rausholen. Möglich macht das der Feiertag Mariä Himmelfahrt am Dienstag, den 15. August. Hierzu Montag, den 14. August sowie den Rest der Woche vom 16. bis 18. August freinehmen und inklusive der beiden Wochenenden auf neun freie Tage kommen, um den Sommer zu genießen.

September

Der Weltkindertag am 20. September ist nur in Thüringen ein Feiertag. Mit vier Urlaubstagen am 18. und 19. sowie am 21. und 22. September können Thüringer auf neun freie Tage am Stück kommen.

Oktober

Am Dienstag, den 3. Oktober kommen am Tag der Deutschen Einheit dann wieder alle Deutschen in den Genuss eines gesetzlichen Feiertags. Um hier ein Maximum an freien Tagen rauszuholen, einfach den 2. und den 4. bis 6. Oktober Urlaub einreichen und neun freie Tage genießen.

Den Reformationstag (31. Oktober) haben zwar nicht alle frei, aber immerhin neun Bundesländer. Dazu zählen Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein oder Thüringen. Wer dort wohnt oder arbeitet, kann mit nur vier Urlaubstagen erneut neun freie Tage rausholen. Hierzu für den 30. Oktober und zwischen dem 1. und 3. November Urlaub einreichen.

November

Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland haben am 1. November wegen Allerheiligen einen Tag frei. Um aus einem gleich neun freie Tage zu machen, einfach für den 30. und 31. Oktober sowie für den 2. und 3. November Urlaub beantragen.

Nur Sachsen hat mit dem Buß- und Bettag am 22. noch einen weiteren Feiertag im November. Da dieser auf einen Mittwoch fällt, kann man sich mit zwei Urlaubstagen am 23. und am 24. November insgesamt fünf freie Tage sichern.

Dezember

Weihnachten fällt 2023 wesentlich günstiger als 2022. Reicht man vom 27. bis zum 30. Dezember Urlaub ein, hat man ab dem 23. Dezember bis zum 1. Januar 2024 zehn Tage am Stück Zeit sich zu erholen, und sich über die Urlaubsplanung fürs nächste Jahr Gedanken zu machen.

App hilft bei Urlaubsplanung