Die erste Chance, für möglichst viel freie Zeit so wenige Urlaubstage wie nötig zu opfern, ergibt sich an Ostern. Mit acht Urlaubstagen kann man immerhin 16 freie Tage herausholen - und damit seinen Urlaub verdoppeln. Urlaub eingereicht werden muss dafür vom 11. bis 14. und vom 19. bis 22. April.

An diesen Tagen lohnt es sich freizunehmen. Bildrechte: BRISANT/Paul Hartung

Zum Pech der Arbeitnehmer fällt der "Tag der Arbeit" (1. Mai) in diesem Jahr auf einen Sonntag. Mehr Urlaub kann dagegen "Christi Himmelfahrt" am 26. Mai bescheren. Nimmt man sich nur den 27. Mai frei, ist immerhin ein langes Wochenende drin. Legt man den 23. bis 25. Mai - und damit drei Urlaubstage - drauf, kann man ganze neun Tage relaxen.

Noch effektiver kein man seinen Urlaub im Juni, Oktober und Dezember einsetzen. Wer vom 7. bis 10. Juni, vom 4. bis 7. Oktober oder vom 27. bis 30. Dezember vier Urlaubstage nimmt, kann jeweils neun Tage am Stück frei machen.

Übrigens: Wem der Blick in den Kalender zu kompliziert ist, kann sich von der kostenfreien App "Brückentage 2022" helfen lassen. Die gibt's als iOS-, Android- oder auch Web-Version in sämtlichen App-Stores.



Der Vorteil: Man kann sich die für sein Bundesland besten Möglichkeiten der Urlaubsplanung anzeigen lassen. Denn so manche Feiertage werden ja nicht überall begangen.