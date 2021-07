Doch nun ist das Kult-Getränk zurück! Denn in den sozialen Medien, vor allem auf TikTok, feiert der Bubble-Tea sein Comeback. K-Pop und der wachsende Einfluss asiatischer Pop-Kultur in Deutschland tun ihr Übriges. Bubble Tea kommt nun gern unter der Bezeichnung "Boba" daher - dem im asiatischen Raum verbreiteten Wort für Perlen - als Bio-Version oder vegan. Neuerdings bieten Läden auch Varianten mit Kaffee oder Kakao an.

Ein halber Liter gekaufter Bubble Tea hat in etwa so viele Kalorien und so viel Zucker wie dieselbe Menge Cola: 50 Gramm Zucker und 500 Kilokalorien. Hinzukommen synthetische Fruchtaromen und Farbstoffe. Ein Schlank- oder gar Fitmacher sind die quietschbunten Drinks also nicht.