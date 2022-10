Das viel diskutierte und häufig kritisierte Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich auch als Hartz IV bezeichnet, soll ab 1. Januar 2023 durch das sogenannte Bürgergeld abgelöst werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur neuen Grundsicherung wurde am Donnerstag (14.10.) erstmals im Bundestag diskutiert. Dem Entwurf zufolge sollen die bisherigen Leistungen durch das Bürgergeld erhöht und das Vertrauen zwischen Leistungsbeziehern und Jobcentern gestärkt werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nennt es "Augenhöhe". Umstrittene Sanktionen wird es auch weiterhin geben. Ein Überblick:

Zum 1. Januar soll der Regelsatz für alleinstehende Erwachsene von derzeit 449 Euro auf 502 Euro angehoben werden - ein Plus von 53 Euro pro Monat. Für Erwachsene unter 25, die noch bei ihren Eltern leben, erhöht sich der Betrag auf 402 Euro. Für Jugendliche zwischen 14 und 18 liegt er künftig bei 420 Euro. Für Kinder von sechs bis 14 bei 348 Euro. Bei Kindern unter sechs Jahren sind es 318 Euro.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Arbeitssuchende mit den Jobcentern einen Kooperationsplan vereinbaren. Am Anfang steht dabei eine halbjährige "Vertrauenszeit", in der den Betroffenen nur eingeschränkt Leistungskürzungen drohen - und zwar, wenn sie mehrfach einen Termin beim Jobcenter verpassen. In diesem Fall ist eine zehnprozentige Leistungskürzung möglich.



Nach der "Vertrauenszeit" drohen weitere Leistungskürzungen bei sogenannten Pflichtverletzungen - etwa wenn der Betroffene eine zumutbare Stelle nicht antritt. Dies bringt beim ersten Mal eine Kürzung von 20 Prozent mit sich. Beim zweiten Mal sind es dann 30 Prozent.



Nicht mehr zulässig sind Abzüge bei den Kosten der Unterkunft.