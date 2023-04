Bei der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim wird den Besuchern neben blühenden Gartenlandschaften auch ein Unterhaltungsprogramm geboten. Darunter ist auch eine Seniorinnen-Tanzgruppe der Arbeiterwohlfahrt (AWO), die erstmals mit ihrem Programm "Weltreise mit dem Traumschiff" auftreten sollte.

Buga kritisiert Kostüme

Geplant waren gleich mehrere Auftritte der Tanzgruppe mit insgesamt 14 Kostümvarianten. Doch sechs der 14 Kostüme stießen bei der Buga auf Kritik. Wie die Tageszeitung "Mannheimer Morgen" berichtet, habe die Bundesgartenschau insgesamt sechs teils selbst genähte Kostüme abgelehnt. Der Grund: Bei einigen Kostümen könnte der Eindruck entstehen, "es würden kulturelle und religiöse Stereotype zur Unterhaltung ausgeschlachtet werden".

Mexikaner als Menschen mit Sombrerohut oder klischeebesetzter asiatischer Kostümierung – das sind Bilder, die wir nicht auf der Mannheimer Buga sehen wollen. Corinna Brod Bundesgartenschau

Im Allgemeinen ist eine Stereotypisierung eine voreingenommene Verallgemeinerung einer Gruppe von Menschen. Sie schreibt allen Mitgliedern einer Gruppe, Ethnie, Religion etc. die gleichen Eigenschaften zu, ohne auf die individuellen Personen bzw. Unterschiede zu achten. Dadurch wird oftmals eine falsche Vorstellung einer Personengruppe vermittelt, die teils diskriminierend oder sogar rassistisch ist. Die Seniorinnen wollten u.a. mit Poncho und mexikanischen Sombrero-Hüten bei der Bundesgartenschau auftreten. Bildrechte: AWO Ballett

Einigung soll noch am Montag stattfinden

Die Gründerin der AWO-Tanzgruppe, Erika Schmaltz, äußert sich gegenüber "BILD" enttäuscht über die Kritik der Buga. Die Kostüme seien "mit viel Herzblut teilweise selbst geschneidert" worden, so die 75-Jährige.

Unsere Show hat doch nichts mit Rassismus zu tun! In unserer Gruppe sind seit Jahren Frauen aus Russland und der Ukraine. Wir wollten mit den Kostümen keinen diskriminieren oder verletzten, sondern Freude schenken. Doch die wurde uns jetzt genommen. Erika Schmaltz Gründerin von AWO-Ballett

Wie BRISANT erfahren hat, werden sich beide Parteien noch am Montagabend (17.04.) zusammensetzen und nach einer gemeinsamen Lösung suchen, um die Auftritte auf der Bundesgartenschau zu ermöglichen.

Rassismus-Kritik beim Karnevalsempfang

Bereits im Februar gab es einen ähnlichen Fall, bei dem die 1. Ober-Mörler Karnevalsgesellschaft "Mörlau" viel Gegenwind für ihren Auftritt bekam. Ministerpräsident Boris Rhein hatte im Schloss Biebrich Repräsentanten der hessischen Fastnachtsvereine empfangen. Der besagte Karnevalsclub entsandte dafür unter anderem einen schwarz angemalten Mann.

Die vom Verein als "Mohr" bezeichnete Figur gilt als Symbol der Ober-Mörlener Fastnacht und findet sich sowohl im Wappen der Karnevalsgesellschaft als auch in dem der Wetterau-Gemeinde Ober-Mörlen. Fototermin mit Ministerpräsident Boris Rhein. Das sogenannte "Blackfacing" wird als rassistisch kritisiert. Bildrechte: dpa

Entschuldigung nach "Blackfacing"-Auftritt

Bereits einen Tag nach dem Empfang ruderte die Karnevalsgesellschaft nach "Blackfacing"-Vorwürfen zurück und ließ durch eine Sprecherin mitteilen: Man entschuldige sich "ausdrücklich bei allen Menschen, die wir verletzt haben könnten".

Der Vorstand nehme die Angelegenheit sehr ernst, erklärte die Sprecherin. "Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die entsprechenden Bilder und Inhalte auf unseren Social-Media-Seiten zu entfernen und öffentliche Auftritte des Mohren ab sofort abzusagen, da wir niemanden kränken wollen."

Der Karnevalsclub will in Zukunft auf Auftritte seiner schwarz angemalten Wappenfigur verzichten. Bildrechte: dpa

Die als "Blackfacing" bezeichnete Praxis, sich schwarz zu schminken, wird aufgrund ihrer Historie als rassistisch kritisiert.



Vor allem in den USA nutzten weiße Darsteller die Aufmachung in den sogenannten "Minstrel Shows" des 18. und 19. Jahrhunderts - zu Zeiten von Sklaverei und Kolonialherrschaft - um sich über Schwarze lustig zu machen. Weiße Menschen malten sich schwarz an, um Menschen mit schwarzer Hautfarbe abzuwerten und als faul darzustellen.



Dadurch wurden Stereotype und Klischees reproduziert und in den Köpfen der Menschen verstärkt. Unterdrückung und Gewalt gingen mit dieser Diskriminierung einher.

Tradition in der Kritik

Andererseits: Die Geschichte und Tradition des Gesichtschwärzens in den USA und in Deutschland sind unterschiedlich. Auch bei den Sternsingern am 6. Januar wird vielerorts einem der drei Könige das Gesicht schwarz angemalt - und das seit Jahrhunderten. Hintergrund soll nicht Diskriminierung, sondern eine Aufgeschlossenheit gegenüber Afrika sein.

Allerdings bekommt diese Tradition in Zeiten von steigendem Rassismus und der Black Lives Matter Bewegung einen faden Beigeschmack. Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund deutscher katholischer Jugend (BDKJ) sprechen sich heute klar dagegen aus, Kinder und Jugendliche fürs Sternsingen zu schminken.

Karneval ohne Diskriminierung: Welche Kostüme sind tabu? Bildrechte: dpa

Kulturelle Aneignung im Karneval

Sich als Winnetou verkleiden, auf der Faschingsparty mit Pocahontas tanzen und dem Mann mit der Rastazopfperücke zuprosten - ist das okay? Ein Thema, das rund um die Karnevalszeit immer wieder diskutiert wird, ist die Debatte um kulturelle Aneignung.



Auch wenn im Fasching Narrenfreiheit herrscht, und es zuweilen an politischer Korrektheit mangelt, gibt es eine neue Sensibilität bei der Kostümwahl. Denn für viele Menschen sind gewisse Verkleidungen eben nicht mehr okay.

Für viele Minderheiten kommt das Übernehmen kultureller Praktiken - etwa das Tragen afrikanischer Flechtfrisuren, wie Dreadlocks oder Braids - einem Diebstahl gleich. Sie unterscheiden zwischen kulturellem Austausch, der auf Augenhöhe stattfindet, und kultureller Aneignung, bei der sich Menschen aus einer dominanten Kultur bei einer "Minderheitskultur" bedienen und sie beispielsweise für kommerzielle Zwecke nutzen. Das kann auch ganz schnell in der Zeit des Karnevals passieren.

Weitere Beispiele für kulturelle Aneignung sind beispielsweise das Tragen von Schmuck oder Mode mit religiösen Symbolen, ohne dass die Träger an diese Religionen glauben. Insbesondere die Verwendung von Symbolen nicht-europäischer Kulturen in der Hippie-Bewegung wird als kulturelle Aneignung kritisiert.

Der Sänger Pharell Williams posierte 2014 in einem Warbonnet (Kopfbedeckung, die ausschließlich von Männern einiger nordamerikanischer indigener Völker getragen wird) auf der Titelseite der britischen "Elle".

Sängerin Avril Lavigne verwendete japanische Kultur im Musikvideo zu ihrem Lied "Hello Kitty": Das Video zeigt Asiatinnen in entsprechenden Kostümen und sie selber in einem pinken Tutu gekleidet.

Der Ravensburger Verlag nahm im August 2022 zwei Kinder- und Jugendbücher aus dem Programm. Die "Winnetou"-Titel erhielten auf Social-Media-Plattformen negative Rückmeldungen, wonach der Karl-May-Stoff "kolonialistische" und "rassistische" Vorurteile schüre.

Der Sänger Peter Fox wurde im Dezember 2022 von Malcolm Ohanwe für sein Stück "Zukunft Pink" kritisiert, da dieses sich das südafrikanische Genre Amapiano aneigne.