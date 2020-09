Die Wirtschaft am Laufen sowie Kitas und Schulen offen zu halten, das soll bei künftigen Maßnahmen zur Eindämmung einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Priorität haben. Dabei helfen sollen u.a. neue Obergrenzen für private Feiern, begrenzter Alkoholausschank und eine deutschlandweite Corona-Ampel. Insgesamt schlägt der Bund - angepasst an die jeweilige Entwicklung der Corona-Zahlen - ein regional abgestuftes Vorgehen vor.

Private Feiern und Grenzwerte bei Neuinfektionen

Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen schlägt der Bund für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Teilnehmern vor. In öffentlichen Räumen soll die Grenze bei maximal 50 Teilnehmern liegen, heißt es in einem Entwurf einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten.



Offen ist, ob die genannten Maximalzahlen für private Feiern nur gelten sollen, wenn bestimmte Grenzwerte bei den Neuinfektionen überschritten werden.



Sollten in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner infiziert werden, soll die Teilnehmerzahl weiter begrenzt werden - nach den Vorstellungen des Bundes auf höchstens zehn Teilnehmer in privaten Räumen und höchstens 25 Teilnehmer in öffentlichen Räumen.

Für private Feiern soll in geschlossenen Räumen künftig eine Obergrenze von 25 Teilnehmern gelten. Bildrechte: Colourbox.de

Regeln für Restaurants und Alkoholausschank

Um eine korrekte Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen, sollen Ordnungsbehörden Verstöße etwa bei falschen persönlichen Angaben in Restaurants mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro belegen können. Bund und Länder appellieren hier laut Entwurf an die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Diese sollten bei Bar-, Restaurant- und Veranstaltungsbesuchen "durch Angabe richtiger und vollständiger Personendaten und Kontaktinformationen ein schnelles Erkennen und Eindämmen von Corona-Ausbrüchen" unterstützen.



In besonders betroffenen Regionen will der Bund unter bestimmten Bedingungen auch den Alkoholausschank begrenzen lassen.

Wer im Restaurant falsche Kontaktangaben macht, soll künftig dafür bestraft werden. Bildrechte: dpa

Corona-Ampel? Frühwarnsystem geplant

Eine von NRW-Regierungschef Armin Laschet und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorgeschlagene Corona-Warnampel wird in dem Papier der Bundesregierung nicht ausdrücklich erwähnt. Es heißt aber, die Länder würden bereits vor Erreichen einer Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern "ein geeignetes Frühwarnsystem einrichten, um möglichst ein Überschreiten dieser Inzidenz zu vermeiden".

Fieberambulanzen für die Herbst- und Winterzeit

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und der gleichzeitig zu erwartenden Grippewelle in der Herbst- und Winterzeit schlägt der Bund den Einsatz von Fieber-Ambulanzen vor. Bund und Länder sollten zeitnah ein Konzept vorlegen, wie eine Überlastung vor allem von Krankenhäusern und Hausarztpraxen verhindert werden kann.



Außerdem sollen sich insbesondere Risikogruppen vorsorglich gegen die saisonale Grippe impfen lassen.

AHA-Formel soll durch "L" für Lüften ergänzt werden

Gerade in der kalten Jahreszeit sollen zu der gültigen "AHA"-Formel für Abstand halten, Hygiene und Alltagsmasken zwei weitere Buchstaben hinzugefügt werden: "C" wie Corona-Warn-App und "L" wie Lüften. Regelmäßiges Stoßlüften in allen privaten und öffentlichen Räumen könne die Gefahr der Ansteckung erheblich verringern, heißt es.