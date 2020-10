In Regionen, die in einer Woche 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner registrieren, soll es künftig eine erweiterte Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie geben. Die Maskenpflicht soll überall dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen.



Bars und Clubs sollen dann sogar ganz geschlossen bleiben. Wann die Sperrstunde beginnen soll und wie viele Teilnehmer in diesen Regionen bei privaten Veranstaltungen noch zugelassen werden können, wird in dem Entwurf der Bundesregierung offen gelassen. Über die Zahlen wird erheblicher Streit erwartet.