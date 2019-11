Bei einem schweren Busunfall vor dem Hauptbahnhof in Wiesbaden ist ein 85-Jähriger ums Leben gekommen, 23 Menschen wurden bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einsatzkräften und Augenzeugen bot sich ein Bild des Schreckens. Die Sperrung des Unfallorts konnte erst nach zwölf Stunden aufgehoben werden.