Urlaub Camping in Corona-Zeiten: Wann geht's in welchem Bundesland los?

Hauptinhalt

Noch bis mindestens Mitte Juni gilt für Auslandsreisen eine weltweite Reisewarnung. Der Sommerurlaub sollte in diesem Jahr in Deutschland stattfinden, hat die Bundesregierung bereits vor Wochen verkündet. Doch die Quartiere an Küsten, Seen und in den Bergen sind begrenzt. Für viele Urlaubshungrige wird es deshalb wohl auf den Campingplatz gehen. Ab wann ist das in den einzelnen Bundesländern möglich - und welche Vorschriften werden zu beachten sein?