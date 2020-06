Sommerurlaub 2020 Überfüllte Campingplätze? Pop-up Camps schaffen Abhilfe!

Urlaub? Macht man in diesem Jahr in Deutschland! So zumindest lautete das Credo, bevor weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft getreten sind und Reisen auch ins Ausland wieder möglich wurden. Viele Deutsche halten sich daran - und entsprechend überbucht sind Campingplätze und andere innerdeutsche Quartiere. Abhilfe sollen sogenannten Pop-up Camps schaffen. Was ist das - und wie findet man auch jetzt noch einen Stellplatz für Zelt, Wohnwagen oder Caravan?