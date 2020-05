Ein Joint gegen Corona?

Eine Meldung, die wohl so manchen Befürworter halluzinogener Drogen hat schmunzeln lassen. Bereits vor einigen Wochen haben die Forscher einer französischen Studie die These aufgestellt, dass Nikotin - das typischerweise als Genussmittel beim oft tödlich endenden Zeitvertreib des Rauchens inhaliert wird - vor dem neuartigen Coronavirus schützen könnte.



Jetzt haben kanadische Wissenschaftler nachgezogen. Auch bestimmte Wirkstoffe der psychoaktiven Droge Cannabis sollen Zellen gegen das Coronavirus schützen. Die schlechte Nachricht: Noch ist die Studie nicht von anderen Forschern des Fachgebiets begutachtet worden. Es könnte also durchaus noch ein Dementi folgen.

Cannabis-Inhaltsstoffe können weniger Anfällig gegen Coronavirsu machen

Wie bei der vermuteten Wirkung von Nikotin, gehen die Forscher davon aus, dass einige Cannabis-Inhaltsstoffe die Fähigkeit des neuartigen Coronavirus verringern, in die Zellen der Lunge zu gelangen. Genau dort setzt sich das Virus üblicherweise fest, vermehrt und verbreitet sich.



Um in eine menschliche Wirtszelle einzudringen, benötigt das Coronavirus den Rezeptor ACE2, der sich u.a. im Lungengewebe, im Mund- und Nasenschleim, in den Nieren, den Hoden und im Magen-Darm-Trakt findet. Laut der Studie scheinen Cannabioide den ACE2-Spiegel genau dort zu verändern. Der menschliche Wirt wäre damit weniger anfällig gegenüber dem Virus, das Infektionsrisiko würde verringert.

Cannabis wird bereits in der Medizin eingesetzt - allerdings ohne den berauschenden Stoff THC. Bildrechte: Colourbox.de

