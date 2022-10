Die Standorte von Cannabis-Geschäften sollen reguliert werden: Zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen sollen Mindestabstände eingehalten werden. Erwogen wird den Eckpunkten zufolge, den Verkauf nicht nur in lizenzierten Geschäften zu erlauben, sondern auch in Apotheken. Dadurch soll der Schwarzmarkt - insbesondere im ländlichen Raum - besser bekämpft werden. Und: Trotz der Legalisierung soll auch künftig ein generelles Werbeverbot für Cannabisprodukte gelten.

Ab wann Cannabis in Deutschland tatsächlich legal sein wird, steht bislang nicht fest. Bildrechte: IMAGO/Jochen Eckel

Geplant ist eine vollständige Entkriminalisierung von Cannabis. Wenn die neue Regelung in Kraft tritt, sollen auch laufende Ermittlungs- und Strafverfahren eingestellt werden. Wann das der Fall sein wird, steht bislang nicht fest. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schätzt, dass das frühestens 2024 der Fall sein wird. Die Materie sei komplex.



Zudem hat die Bundesregierung entschieden, ihre Pläne bereits vor einem konkreten Gesetzentwurf der EU-Kommission zur Prüfung vorzulegen. Der Grund: Sie ist unsicher, ob die Legalisierungspläne mit EU-Regelungen vereinbar sind. Erst wenn Brüssel grünes Licht gibt, will Lauterbach sich an den konkreten Entwurf machen. Das letzte Wort hat dann der Bundestag.



BRISANT/dpa/epd