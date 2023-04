Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Die zunächst geplanten Cannabis-Fachgeschäfte, in denen Rausch-Produkte frei verkauft werden können, soll es allerdings nicht geben. Der Verkauf in solchen Geschäften soll erst in einem zweiten Schritt in Modellregionen erprobt werden - mit wissenschaftlicher Begleitung.