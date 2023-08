Parallel zu dem Gesetzgebungsprozess soll es nach Angaben von Minister Lauterbach "eine große Kampagne" geben, "um auf die Risiken des Cannabis-Konsums hinzuweisen". "Ich will erreichen, dass wir den Cannabis-Konsum bei Jugendlichen zurückdrängen, und ihn für die, die konsumieren wollen, sicherer machen", so Lauterbach.

Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Die zunächst geplanten Cannabis-Fachgeschäfte, in denen Rausch-Produkte frei verkauft werden können, soll es allerdings nicht geben. Der Verkauf in solchen Geschäften soll erst in einem zweiten Schritt in Modellregionen erprobt werden - mit wissenschaftlicher Begleitung.