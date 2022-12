Schöner hätte die Adventszeit nicht sein können: Die Temperaturen waren frostig, in vielen Teilen Deutschlands schneite es - so schmeckte der Glühwein doch gleich viel besser und es war genau das richtige Wetter, um sich auf die Feiertage vorzubereiten. Doch nun könnte die Stimmung getrübt werden. Die Aussichten auf weiße Weihnachten sind nämlich eher ernüchternd.

Milde Temperaturen in der kommenden Woche

Nach einem eisigen Wochenende setzt sich deutlich mildere Luft durch und die Temperaturen steigen wieder deutlich an. Etwa ab der Wochenmitte zieht dann eine Kaltfront mit etwas Regen und wieder kühlerer Luft auf. In den Alpen und in den Mittelgebirgen sind auch Flocken dabei.

Wettermodelle sind sich uneins

Für das Wetter an Weihnachten gibt es noch viele Möglichkeiten. Nach dem europäischen Wettermodell wird es noch etwas kälter und an Heiligabend kann eine Wetterfront im Bereich der Mittelgebirge und in Süddeutschland etwas Schnee bringen.



Deutlich milder sieht das amerikanische Wettermodell die Weihnachtstage. Demnach führt ein Südwestwind wieder mildere Luft zu uns. Temperaturen um 10 Grad und Regen sind dann die Folge.

Laut einiger Prognosen könnte Weihnachten dieses Jahr ins Wasser fallen. Bildrechte: dpa

So wird das Wetter an Weihnachten

Auf Winterwetter zu Weihnachten deutet derzeit also eher wenig hin. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die Tage Samstag bis Montag (24.12. - 26.12.) wechselhaftes und windiges Wetter vorher. Überwiegend mild, ganz im Norden voraussichtlich etwas kälter. Höchstwerte 6 bis 12 Grad, im äußersten Norden 3 bis 6 Grad. In den Nächten meist frostfrei bei Tiefstwerten zwischen 6 und 0 Grad.

Norddeutschland: Tauwetter statt Schnee

Statistisch treten weiße Weihnachten alle drei Jahre in Hamburg auf. Den letzten Schnee zu den Festtagen gab es vielerorts in Norddeutschland jedoch letztmalig 2010. Und auch in diesem Jahr zeigt der Blick auf die kommende Woche sowie Heiligabend statt weißer Winterpracht eher vergleichsweise mildes Regenwetter. Am Dienstag könnte das Thermometer in Hamburg laut Deutschem Wetterdienst sogar auf 11 Grad Celsius steigen. Das milde Wetter werde sich wahrscheinlich auch bis zum Ende der Woche erstmal durchsetzen – also auch am 24. Dezember.

"Was man bis jetzt grob und ohne gesicherte Aussage sagen kann: Es sieht nicht unbedingt danach aus, dass es weiß wird im Norden. Wir bekommen also eher das allseits bekannte Weihnachtstauwetter", wie Julia Schmidt, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte.

Milde Temperaturen in Ost- und Westdeutschland

Auch im Westen von Deutschland sieht es schlecht aus für weiße Weihnachten. In Köln beispielsweise bewegen sich die Temperaturen an den Feiertagen zwischen 6 und 10 Grad. Nachts bleiben die Werte über dem Gefrierpunkt.



Ähnlich sieht es in Leipzig aus. 4 bis 10 Grad am Tag und in der Nacht um die 2 Grad. Immerhin soll es trocken bleiben.

Sonne und Wolken im Süden

In Süddeutschland zeigt sich sogar ab und zu die Sonne über die Festtage, aber auch dort gibt es Temperaturen um die 7 bis 10 Grad.

Lediglich die Hochlagen der Mittelgebirge und natürlich die Alpen dürften größere Chancen auf eine Schneedecke haben, denn in den Bergen ist es kälter und Flocken sind möglich. Zudem taut mit etwas Glück die Schneedecke Anfang der kommenden Woche nicht ganz so stark ab, sodass sich ein paar Reste halten können.

In den anderen Regionen wird es eine knifflige Angelegenheit, was Schnee und weiße Weihnachten betrifft. Derzeit liegen die Chancen für eine Schneedecke im Flachland eher bei 10 bis maximal 30 Prozent. Im Südosten ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer.

Warum ist es an Weihnachten häufig so warm?

Das liegt am sogenannten Weihnachtstauwetter. Das bringt Mitte, Ende Dezember milde Westwinde vom Atlantik nach Mitteleuropa, nachdem im November vielerorts bereits der erste Schnee gefallen ist. Das Phänomen lässt sich auch im Südwesten von Deutschland statistisch belegen und tritt dem Deutschen Wetterdienst zufolge – je nach Region – mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent auf.

Also eigentlich macht das Wetter genau was es soll, aber von weißer Weihnacht kann man in einigen Regionen trotzdem träumen.