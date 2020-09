Forscher der Berliner Charité haben hochwirksame Antikörper gegen das Coronavirus entdeckt, die künstlich nachgebildet werden können. Den Wissenschaftlern zufolge verhindern die Antikörper, dass die Viren in die Zellen eindringen und sich vermehren. Das zeigten Untersuchungen an Hamstern. "Hamster sind auch anfällig für das Sars-Cov-2-Virus, ähnlich wie Menschen", erklärt Prof. Dr. Harald Prüß. "Wir konnten zeigen, dass die Lungenerkrankung, also die Pneumonie, komplett umgekehrt wurde."