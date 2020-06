In China haben Wissenschaftler eine neue Art der Schweinegrippe entdeckt, die eine Pandemie unter Menschen auslösen könnte. Das Virus mit dem Namen "G4" besitze "alle wesentlichen Eigenschaften, um Menschen infizieren zu können", heißt es in einem Artikel in der US-Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS). Forscher mehrerer chinesischer Universitäten legten dar, dass der Erreger "G4" vom H1N1-Virus abstamme. Dieses hatte 2009 eine Pandemie mit weltweit rund 18.500 Toten ausgelöst.