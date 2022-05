Das als Desinfektionsmittel genutzte Chlordioxid gelte in der Querdenker-Szene als Heilmittel gegen Krankheiten wie Krebs, Autismus oder Corona, heißt es in dem Bericht. Genauer geht es um eine Chlordioxid-Lösung (CDL). Davor warnt der Bremer Toxikologe Bernd Mühlbauer: Chlordioxid sei toxisch und habe im und am Körper nichts zu suchen. Das scheint viele trotzdem nicht davon abzuhalten, CDL zu nehmen bzw. zu verabreichen. So sollen sich nach Angaben des NDR mehr als 10.000 Menschen in diversen Chatgruppen beim Messenger-Dienst Telegram darüber austauschen, wie die Substanz richtig dosiert wird - auch für Kinder.

Donald Trump sorgte 2020 mit seinen Chlordioxid-Äußerungen für Stirnrunzeln. (Archiv) Bildrechte: dpa