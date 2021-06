Im Zuge weltweiter Razzien gegen das organisierte Verbrechen hat es in Deutschland mehr als 70 Festnahmen gegeben. Im Rahmen einer bundesweit und international konzertierten Aktion seien mehr als 150 Objekte in Deutschland durchsucht worden, teilten mehrere Behörden am Dienstag mit.



Das FBI und australische Ermittler hatten ein von Kriminellen genutztes Kommunikationsnetzwerk gehackt und Millionen verschlüsselter Nachrichten gelesen. In diesem Zusammenhang soll es zu mehr als 800 Festnahmen in mehr als 100 Ländern gekommen sein. Es sei eine der bislang größten Polizei-Operationen gewesen, teilte Europol am Dienstag (8. Juni) in Den Haag mit.