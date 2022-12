Kriminalität Was wird in Deutschland gegen Clan-Kriminalität getan?

Immer wieder stehen Familienclans wie Remmo, Miri oder Abou-Chaker in Verdacht, Straftaten zu verüben: Raub, Geldwäsche, Drogen- und Waffenhandel oder illegales Glücksspiel. Was ist Clan-Kriminalität und was wird dagegen getan?