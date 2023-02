Kriminelle Geschäfte werden zum Teil in der Familie organisiert. Doch nicht in der großen Gesamtfamilie, sondern in "Sub-Sub-Clans", wie sie Mahmoud Jaraba nennt. Ein "Sub-Sub-Clan" sei keine Kernfamilie, sondern umfasse drei bis vier Generationen und auch Cousinen und Cousins.

Die Kriminalität passiert immer unten in dem Bereich der Sub-Sub-Clans. In diesem Bereich gibt es Familienmitglieder, sie haben Macht, sie organisieren. Dr. Mahmoud Jaraba, Politikwissenschaftler

Das Problem ist laut Mahmoud Jaraba, dass in manchen "Sub-Sub-Clans" die Kriminalität von Generation zu Generation weitergegeben wird. Teilweise würden schon acht- oder zehnjährige Kinder kriminell, weil sie keine anderen Vorbilder hätten. Die kriminellen Geschäfte versprechen Geld, Macht und ein luxuriöses Leben, das sie so kennen würden. In anderen Teilen der Familie gebe es diese Kriminalität allerdings nicht, meint Mahmoud Jaraba.

Kinder "arabisch-türkischer Großfamilien" gehen zwar zur Schule, oft bauen sie dort trotzdem keine Perspektive auf, so Mahmoud Jaraba. Schon die kleinsten Familienmitglieder würden unter ihrem Nachnamen leiden, meint Jaraba: Eltern würden nicht wollen, dass sie mit ihren Kindern spielen. Später würden sie keine Ausbildung finden, selbst mit guten Noten und selbst wenn sie aus einem nicht-kriminellen "Sub-Sub-Clan" stammen.

Es gibt Kinder, die versuchen, ihren Clan-Namen zu benutzen, für Macht in den Schulen. sie sind neun oder zehn Jahre alt. Auf der anderen Seite gibt es Kinder, die diskriminiert oder marginalisiert werden, wegen ihres Familiennamens. Dr. Mahmoud Jaraba, Politikwissenschaftler

Viele "arabisch-türkische Großfamilien" hätten eine sehr lange Geschichte mit Diskriminierung und Marginalisierung: In der Türkei hätten sie in den 20er- und 30er-Jahren als arabischsprachige, ethnische Minderheit Ausgrenzung erlebt, weshalb viele von ihnen nach Syrien und in den Libanon geflohen seien. Während dem libanesischen Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 seien viele von ihnen noch einmal geflohen, unter anderem nach Deutschland.

Doch auch hier sei ihre Situation nicht viel besser geworden. In den 80er-Jahren und danach entstehen Probleme:

Sie bekamen nur eine Duldung, sie durften für sehr lange Zeit nicht arbeiten, manchmal 15 bis 20 Jahre nicht. Ihre Kinder durften auch nicht in die Schule gehen. Und sie bekamen wenig soziale Unterstützung. Das waren Gründe, warum hier sehr geschlossene soziale Strukturen entstanden, bei einer solchen Familie. Dr. Mahmoud Jaraba, Politikwissenschaftler

Und daraus flüchteten sich einige in die Kriminalität. Viele hätten den Aufenthaltstitel von ihren Eltern "vererbt" bekommen. Selbst heute würden einige noch mit dem Status einer Duldung leben müssen, nicht arbeiten gehen dürfen, frei reisen, standesamtlich heiraten oder ein Bankkonto eröffnen.

Die Mehrheit der Familienangehörigen, die Mahmoud Jaraba interviewt hat, wünscht sich eine Bekämpfung der Kriminalität. Mit der Polizei zusammenarbeiten wollen sie aber nicht:

Es gibt kein Vertrauen zwischen Staat, Polizei und dieser Community. Der Grund ist die öffentliche Diskussion über Clan-Kriminalität, weil alle Clan-Mitglieder pauschalisiert werden. Dr. Mahmoud Jaraba, Politikwissenschaftler

Viele würden denken, die Polizei mache keinen Unterschied zwischen kriminellen oder nicht-kriminellen Familienmitgliedern. Razzien in Shisha-Bars würden diesen Gedanken verstärken, meint Mahmoud Jaraba. Die Bars würden als wichtige Treffpunkte für Menschen mit Einwanderungsgeschichte kriminalisiert und stigmatisiert, doch nur einige von ihnen seien in kriminelle Aktivitäten verwickelt.