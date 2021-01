Online bestellen, vor Ort abholen Einkaufen in Corona-Zeiten: Wie funktioniert click & collect in den einzelnen Bundesländern?

Click and collect gab es bereits vor der Corona-Krise - und war ein besonderer Service für Kunden. In der Corona-Krise ist click and collect eine Möglichkeit, dem geschlossenen Einzelhandel vor Ort die Treue zu wahren und trotzdem einkaufen zu können. Außer in Sachsen ist dieser Service deutschlandweit erlaubt. Dennoch gelten überall etwas andere Regeln. Was muss man beachten?