Ein Angeklagter ist am Montag (20.02.) während seiner eigenen Gerichtsverhandlung aus dem Landgericht Coburg entkommen. Die Polizei leitete nach Angaben eines Sprechers umgehend eine Großfahndung ein. Nach Angaben der "Neuen Presse" soll der Mann wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht stehen. Dem Bericht zufolge soll ihm die Flucht während einer Verhandlungspause gelungen sein.

Nach der Flucht eines Angeklagten in Coburg wird auch per Hubschrauber nach dem 47-Jährigen gesucht. Bildrechte: dpa

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr

Der Gerichtskalender in Coburg sah am Montagvormittag eine Verhandlung gegen einen 47-Jährigen vor, der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt ist. Der siebenfache Vater soll sich an seinen beiden Töchtern vergangen haben. Nach Informationen der "Neuen Presse" hatte das Landgericht erst während der Verhandlung vor zwei Wochen einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen - wegen Fluchtgefahr.

Ohne Fußfessel auf die Toilette

Bis zur Fortsetzung der Verhandlung am Montag habe der Flüchtige in der Justizvollzugsanstalt Kronach eingesessen, so ein Polizeisprecher. Wie es zu der Flucht kommen konnte, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar. Die "Neue Presse" berichtet, dass dem Mann während eines Toiletten-Ganges die Fußfesseln abgenommen worden seien. Anschließend habe er ein nur wenig gesichertes Fenster zur Flucht genutzt. Dem 47-Jährigen soll die Flucht beim Toilettengang gelungen sein. Bildrechte: dpa

2023: Zweiter Fall dieser Art in Bayern

Es ist der zweite Fall dieser Art in Bayern binnen weniger Wochen. Erst Anfang Januar war ein verurteilter Mörder aus dem Amtsgericht Regensburg entwischt, bevor er einige Tage später in Frankreich erneut festgenommen wurde. Damals räumten Polizei und Justiz Fehler bei der Bewachung des Mannes ein und stellten in Aussicht, die Sicherheit in den Gerichten zu überprüfen.

Eine der Erkenntnisse von Regensburg war, dass die Flucht "durch die mangelnden Kenntnisse der Vorführbeamten zu baulichen und sicherheitstechnischen Gegebenheiten begünstigt" worden war. Als Folge sollte die Zusammenarbeit zwischen ortsfremden Polizeikräften und örtlichem Sicherheitspersonal intensiviert werden.