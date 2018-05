Der Coffee to go im Pappbecher ist bei Kaffeetrinkern beliebt. Man bekommt ihn auf dem Weg zur Arbeit oder für die spontane Kaffeepause an fast jeder Ecke schnell auf die Hand. Doch das hat fatale Folgen: Tausende Tonnen Müll fallen dadurch jedes Jahr alleine in Deutschland an. Damit der Einwegbecher verschwindet, ist nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe ein bundesweites Pfandsystem wie bei Getränkeflaschen nötig.