In Berlin wird über Himmelfahrt für's Klima gelacht - beim weltweit ersten Comedy-Festival, das voll und ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Klima steht. Vier Tage diskutieren mehr als 50 Comedians mit Fachbesuchern der Kulturbranche im Schillertheater am Kurfürstendamm - und bringen danach dem Publikum auf humoreske Art und Weise das Thema Klimaschutz nahe: Unterhaltung mit Haltung. Schirmherr des Festivals ist Dr. Eckart von Hirschhausen.

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung: 1.) Armut in allen ihren Formen und überall beenden. 2.) Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen. 3.) Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 4.) Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 5.) Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. 6.) Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 7.) Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern. 8.) Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 9.) Widerstandfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. 10.) Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 11.) Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. 12.) Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 13.) Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 14.) Ozeane, Meere und Meeres-Ressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. 15.) Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern. 16.) Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern. 17.) Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen.

Bereits am Himmelfahrts-Tag geht es auch mit dem bunten Comedy-Programm in der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater los. In insgesamt neun Shows fühlen namhafte Comediennes und Comedians den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit auf den Zahn. Mit dabei sind u.a. Olaf Schubert, Eckart von Hirschhausen, Abdelkarim, Atze Schröder, Gerburg Jahnke, Michel Abdollahi, Lisa Feller, Johann König, Bodo Wartke, Horst Evers, Helene Bockhorst, Maxi Gstettenbauer, Gayle Tufts, Ingmar Stadelmann, Moritz Neumeier, Tobias Mann, Masud Akbarzadeh, Fee Brembeck, Erika Ratcliffe, Shahak Shapira und Osan Yaran. Tickets zu den Veranstaltungen gib es über die Website des Festivals: comedyforfuturefestival.de .

Ergänzend und zeitversetzt zu den Comedy-Shows auf der Hauptbühne findet am Freitag, den 27. Mai, eine B2B-orientierte Conference-Schiene in den Nebenfoyers des Theaters statt.



Sie richtet sich an Fachbesucherinnen und -besucher aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, an Akteure und Entscheider auf politischer Ebene, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich und ihr Unternehmen nachhaltiger ausrichten möchten und natürlich an Kulturschaffende, die die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung auf inhaltlicher Ebene stärker in ihr Schaffen integrieren möchten.



Auch für diese Veranstaltungen sind die Tickets auf der Website des Festivals erhältlich: comedyforfuturefestival.de/b2b-programm.



