Vor dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern fordern Ärzteverbände und Politiker, die Impf-Priorisierung aufzuheben. "So wichtig diese zu Beginn war, so wichtig ist es jetzt, die Breite der Bevölkerung sehr schnell zu impfen. Herdenimmunität bekommen wir nur, wenn wir nicht nur Alte und Hochbetagte impfen, sondern vor allem die Menschen mit vielen Kontakten", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Um einen Effekt wie in Israel, den USA oder dem Vereinigten Königreich zu erreichen, müsse mehrheitlich die arbeitende Bevölkerung mit ihren Angehörigen geimpft werden, forderte Gassen. Dafür müsse die Priorisierung fallen.

Söder fordert Betriebsimpfungen

"Wir brauchen Betriebsimpfungen, wir brauchen Familienimpfungen", regt auch Bayern Ministerpräsident Markus Söder an. Grund sei, dass in Firmen und Familien eine hohe Ansteckungsgefahr herrsche. Damit müsse eine weitgehende Freigabe der Impfstoffe einhergehen, so Söder. Die Priorisierung nach Alters- und Berufsgruppen sowie Krankheitsbildern sei am Anfang sinnvoll gewesen, "aber jetzt entwickelt sie sich zunehmend zu einem Zeithindernis". Söder schlug vor, die Impfstoff schon im Mai komplett freizugeben und auch Schüler ab 16 Jahren vermehrt zu impfen.

Zeitpunkt für Aufhebung schwer zu benennen

Einen exakten Zeitpunkt für die Aufhebung der Priorisierung zu benennen, sei nach Angaben von Andreas Gassen wegen der Impfstofflieferungen allerdings schwierig. "Natürlich wird nicht jeder bis Juni ein Impfangebot erhalten können, allein aus organisatorischen Zwängen", so Gassen. Aber die Kollegen in den Arztpraxen müssten möglichst schnell mehr Beinfreiheit und Rechtssicherheit beim Impfen bekommen. Jeder Geimpfte sei ein Gewinn für die Gesellschaft. "Viele Rückschläge können wir uns in der Bekämpfung der Pandemie auch nicht mehr leisten", sagte der Mediziner. Die Bevölkerung sei "mental ziemlich am Ende". In den Arztpraxen spielten sich "teils dramatische Szenen ab".

Berlin-OB Müller: "Impfkampagne läuft gut"

Ob die Aufhebung der Priorisierung Ende Mai oder Anfang Juni erfolgen könne, sei nach Angaben von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller aus heutiger Sicht unklar. Dies hänge von der weiteren Entwicklung ab. Müller stellte aber klar: "Die Impfkampagne läuft sehr gut." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach sich für eine Aufhebung bis Juni aus: "Wir müssen nicht nur gegen Mortalität impfen, sondern auch für mehr Mobilität", so Spahn.