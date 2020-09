Täglich werden in der Allfrisch GmbH in Emsdetten in Nordrhein-Westfalen 20.000 Puten verarbeitet. 300 Menschen arbeiten in dem Betrieb, vor allem Leiharbeiter aus Osteuropa. Sie sind es auch, die jetzt positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Mindestens 26 sind es aktuell. Und der Kreis Steinfurt schließt nicht aus, dass die Zahl noch steigen könnte. "Unsere Ermittler arbeiten mit Hochdruck", sagte eine Sprecherin des Kreises.