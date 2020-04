Seit dem 20. April gilt in Sachsen eine Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV. Der Freistaat war damit das erste Bundesland, welches die Pflicht erlassen hat. Sachsen-Anhalt zog am 23. April nach, Thüringen am 24. April. In allen anderen Bundesländer gilt die Maskenpflicht ab dem 27. April.