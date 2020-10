Der heißeste Impfstoffkandidat aus Deutschland heißt BNT 162. Er wird von der Firma Biontech in Mainz entwickelt. Eine Version dieses Impfstoffs befindet sich bereits in der letzten Testphase. "Die Studie wird insgesamt 44.000 Probanden einschließen und sollte uns - das ist die Projektion momentan - bis ende Oktober, Anfang November Daten liefern und anzeigen, inwiefern der Impfstoff klinisch aktiv ist, das heißt, Infektionen verhindern kann", sagt Ugur Sahin von Biontech.

Doch das deutsche Unternehmen ist bei weitem nicht das einzige, das einen vielversprechenden Kandidaten im Rennen hat. Weltweit werden aktuell etwa 40 verschiedene Varianten an Menschen getestet. Zehn davon sind bereits in der entscheidenden Testphase. Das chinesische Labor Sinovac beispielsweise testet - vereinfacht ausgedrückt - mit deaktivierten, quasi toten Coronaviren. Andere arbeiten zum Beispiel mit dem Genom des Coronavirus und setzen auf dessen Erbgutinformation, die sogenannte Messenger-RNA. Letzteres ist absolutes Neuland, denn bislang gebe es noch keinen Impfstoff dieses Typs gegen irgend eine andere Krankheit, sagt Rolf Hömke vom Verband forschender Pharma-Unternehmen.

Bevor ein Impfstoff in die Produtkion gehen kann, muss er in der Regel drei Testphasen durchlaufen: In Phase eins wird die grundlegende Verträglichkeit getestet. Den Impfstoff bekommen nur Freiwillige. In Phase zwei wird an etwa 50 bis 500 Probanden die Dosierung getestet und die Reaktion des Immunsystems untersucht. In Phase drei geht es um die Zuverlässigkeit des Impfstoffs. Hier nehmen meist mehrere Zehntausend Testpersonen teil.