Ferien trotz Corona Ist mein Urlaubsland ein Corona-Hotspot?

Hauptinhalt

Ab Donnerstag (30. Juli) haben Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland für eine Weile gleichzeitig Ferien. Das bedeutet: Sachen packen und ab in den Urlaub also! Oder nicht? Einige neue Hotspots, wie z.B. St. Wolfgang in Österreich, machen deutlich, dass es Besonderheiten in den einzelnen Urlaubsländern zu beachten gibt. Welche, sehen Sie hier in der Übersicht.