Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in diesem Jahr deutlich früher wieder an als im Vorjahr. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Betroffen sind demnach vor allem jüngere Menschen, zunehmend aber auch die mittlere Altersgruppe.

Das RKI schätzt die gesundheitliche Gefährdung ungeimpfter bzw. nur einfach gegen das Coronavirus geimpfter Menschen weiter als "sehr hoch" ein. Mittlerweile sei es wieder so, dass die Gesundheitsämter nicht mehr alle Infektionsketten nachverfolgen könnten. Zwar sei die Zahl der Infizierten, die stationär in Krankenhäusern behandelt werden müssten, bislang noch gering. Inzwischen gebe es aber auch hier eine Stagnation, wobei der Anteil der jüngeren Patientinnen und Patienten zunehme. Betroffen seinen vor allem die Zehn- bis 34-Jährigen, zunehmend aber auch die bis 49-Jährigen.

Auch im Sommer 2020 hatte es nach einem Rückgang einen Anstieg der Infektionszahlen gegeben. Der ist im vergangenen Jahr allerdings etwa fünf Wochen später aufgetreten als 2021.



Während die Inzidenzen 2021 ab Ende April zunächst in allen Altersgruppen gesunken sind, steigen sie seit Anfang Juli vor allem in der Altersgruppe der Jüngeren wieder an.



Am Freitag (8. August) lag der bundesweite Inzidenzwert seit dem Frühjahr erstmals wieder über der 20er-Marke. Deshalb ruft das RKI neuerlich auf: Lassen Sie sich impfen!