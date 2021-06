Für die Studie wurden sieben verstorbene Covid-Patientinnen und -Patienten aus einer Klinik in Basel untersucht. In Gewebeproben aus deren Beta-Zellen wurden Coronaviren entdeckt. Überraschend war nach Angaben der Forscher, dass die betroffenen Zellen nur wenige ACE-2 Rezeptoren enthielten. Überraschend deshalb, weil das Coronavirus diese Rezeptoren normalerweise nutzt, um in eine Zelle zu gelangen und sie letztlich zu schädigen. Statt ACE-2 entdeckten die Forscher aber Neuropilin-1-Rezeptoren an den Beta-Zellen. In der Folge fanden die Forscher heraus, dass der Eintritt des Coronavirus in die Zelle durch das Hemmen von Neuropilin-1 deutlich erschwert werden konnte. Das könne ein möglicher Ansatz sein, um die Zellen bei einer Corona-Infektion zu schützen und Diabetes letztlich zu verhindern.