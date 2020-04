Das Spiel zwischen Mönchengladbach und Köln am 21. Spieltag fand ohne Zuschauer statt. (Archiv) Bildrechte: Dehli News

Es ist das Zeichen, auf das viele Fußball-Fans und Clubs gleichermaßen gewartet haben: Am 9. Mai könnte die Bundesliga ihre Saison nach fast zwei Monaten Corona-Auszeit fortsetzen - mit Geisterspielen, also ohne Zuschauer im Stadion. Dieses Datum brachten die Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern) und Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) ins Gespräch. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verschließt sich diesem Vorschlag offenbar nicht und spricht beim Wiederbeginn von einem "Stück Normalität, wenn auch im leeren Stadion".

13 Clubs stehen offenbar vor dem Aus

Für die Clubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga dürfte die Idee zumindest ein leichtes Aufatmen bedeuten. Schließlich würden bei einem Saisonabbruch, wie er am Dienstag (21.04.) in der Handball-Bundesliga beschlossen wurde, der Verlust von essentiellen TV- und Sponsorengeldern drohen. Nach Angaben des Fußball-Magazins "Kicker" würde das 13 Clubs sogar derart in finanzielle Schieflage bringen, dass Insolvenzen drohen.

Neben Fragen, die Termine und Umgang mit Fans betreffen, wird aktuell vor allem darüber diskutiert, wie sich das Vorhaben gesundheitlich überhaupt umsetzen ließe. Im Gespräch ist offenbar, dass die Bundesliga-Spieler regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden sollen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL), die für die beiden höchsten deutschen Spielklassen zuständig ist, erwägt demnach, Spieler, Trainer und Mitglieder der Funktionsteams alle drei Tage mit einem Schnelltest auf Corona zu testen. So soll die Sicherheit bei möglichen Geisterspielen garantiert werden. Bis zum Saisonende würden so wohl etwa 20.000 routinemäßige Tests fällig, weil der Mindestabstand in einem Fußballspiel nicht eingehalten werden kann. Ein Mindestabstand lässt sich bei Fußballspielen nicht einhalten. (Archiv) Bildrechte: imago images/Mika Volkmann

Kritische Stimmen aus Politik und Wissenschaft

Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI), steht der Idee sehr skeptisch gegenüber. "Ich sehe nicht, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen, ob die nun Sportler sind - man kann sich ja auch alles andere ausdenken, was möglicherweise ein gewisses gesellschaftliches Interesse hat, - warum die routinemäßig gescreent werden sollen", sagte Schaade. Er plädierte dafür, die Coronavirus-Tests für "medizinische Indikationen" einzusetzen. Also dann, wenn ein Grund für den Einsatz einer therapeutischen oder diagnostischen Maßnahme bei einem bestimmten Krankheitsbild angebracht ist.

Auch Gesundheitsexperten wie SPD-Politiker Karl Lauterbach, Vertreter anderer Sportarten und Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband haben wenig bis kein Verständnis für den geplanten Sonderweg des Profifußballs. "Die Bundesliga würde mehrere zehntausend Tests verbrauchen, die in Pflegeeinrichtungen und Schulen fehlen. Dazu würden Fantreffen Infektionsketten anstoßen", so Lauterbach bei Twitter. Auch ein großer Teil der Fan-Organisationen sieht das Vorgehen kritisch. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. (Archiv) Bildrechte: imago/Future Image

DFB-Präsident Keller: "Fußball beansprucht keine Sonderrolle"

Der Präsident des Deutschen Fußball-Verbands (DFB), Fritz Keller, hat den geplanten Neustart hingegen als einen "Anpfiff mit Augenmaß" bezeichnet. Der 63 Jahre alte Chef des größten Fachsportverbandes der Welt schrieb in einem Beitrag für den "Kicker", dass der Fußball in der Krise durch die Coronavirus-Pandemie keine Sonderrolle beanspruche, "auch wenn einige mit dem Blick von außen zu diesem Schluss kommen". Keller ging dabei vor allem darauf ein, dass mögliche Tests für Sportler auf keinen Fall zu Lasten anderer Bereiche gehen würden. "Das stellt unser Team aus internen und externen medizinischen Expertinnen und Experten sicher", so Keller weiter.

Entscheidung am 30. April?

Ob ab 9. Mai gespielt werden kann oder nicht, wird voraussichtlich bei der nächsten Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs am 30. April entschieden. Sollte es Geisterspiele geben, wären die Bundesligisten und Zweitligisten gerettet. Falls nicht, müssten sich einige Vertrete sicher um Überbrückungskredite bemühen.