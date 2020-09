Gemeinsamkeiten von Covid-19 und Grippe

Die Grippe wird von Influenzaviren verursacht, die Lungenkrankheit Covid-19 von dem neuartigen Coronavirus namens Sars-CoV-2.

Beide Viren verursachen Atemwegserkrankungen, deren Verlauf sehr unterschiedlich sein kann - von symptomlos oder mild bis hin zu sehr schwer oder gar tödlich.

Beide Erreger werden vorwiegend über Tröpfchen übertragen, etwa beim Sprechen oder Husten oder durch direkten Kontakt.

Bei Grippe und Covid-19 greifen die gleichen Vorsichtsmaßnahmen: sich regelmäßig und lange mit Seife die Hände waschen, in den Ellbogen oder ein Taschentuch niesen oder husten, Kontakt zu Infizierten vermeiden.

Was unterscheidet Covid-19 von der Grippe?

Die Symptome einer Influenza und einer COVOD-19-Erkrankung mögen ähnlich sein. Wesentliche Unterschiede finden sich bei Ansteckung, der Schwere der Krankheitsverläufe sowie den möglichen Folgeschäden beim Erkrankten. Die Zeit zwischen einer Ansteckung und der Ausbildung erster Krankheitssymptome (= Inkubationszeit) liegt bei der Influenza laut WHO bei drei Tagen, beim Coronavirus sind es durchschnittlich fünf bis sechs Tage. Durch die längere Inkubationszeit kann Corona unbemerkt an mehr Menschen weitergegeben werden als ein Grippevirus. Zudem scheint es ansteckender zu sein. Nach WHO-Daten gibt ein Infizierter das Virus an zwei bis zweieinhalb weitere Menschen weiter.



Bislang keine Impfung gegen Covid-19



Das Coronavirus ist ein neuartiges Virus. Deshalb ist das menschliche Immunsystem noch nicht darauf vorbereitet und verfügt über keine speziellen Abwehrkräfte. Experten rechnen damit, dass sich bis zu 70 Prozent der Deutschen mit dem Virus anstecken können. Schwere bis lebensbedrohliche Verläufe gibt es nach bisherigen Auswertungen bei Covid-19 deutlich häufiger als bei der Grippe. Etwa 15 von 100 Infizierten erkranken schwer. Wie hoch die Sterblichkeitsrate letztendlich ist, lässt sich derzeit noch nicht seriös beantworten. Gegen eine Influenza kann man sich impfen lassen, außerdem gibt es zahlreiche Medikamente zur Behandlung einer Grippe. Für die Lungenkrankheit Covid-19 gibt es weder zugelassene Impfstoffe noch Therapien.

Die ersten Corona-Impfstoffe befinden sich in der klinischen Testphase. Wann sie auf den Markt kommen, ist unbekannt. Bildrechte: dpa

Spätfolgen einer Coronavirus-Infektion

"Genesen" steht in vielen deutschen Corona-Statistiken in den Fallzahl-Tabellen. Doch bedeutet das auch "wieder fit" zu sein? Zu Beginn der Corona-Pandemie musste man sich, um diese Frage zu beantworten, auf Studien verlassen. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland viele ehemalige Corona-Patienten, die trotz leichtem oder mittelschwerem Krankheitsverlauf bis heute nicht wieder vollständig genesen sind. Nicht wenige Betroffene klagen noch Wochen oder Monate über Beschwerden, auch wenn das Virus nicht mehr nachweisbar ist:



Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns

anhaltende Erschöpfung und Müdigkeit

Atembeschwerden

Gelenkschmerzen

Woran das liegt und wie lange die Folgen bei einem leichten Krankheitsverlauf andauern können, ist bislang nicht bekannt.