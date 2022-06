Bund und Länder Nächste Corona-Welle im Herbst? Diese Maßnahmen sind geplant

In Portugal ist es schon jetzt so weit. Dass spätestens mit dem Ende des Sommers auch bei uns die Corona-Zahlen massiv ansteigen werden, davon kann man ausgehen. Um in diesem Jahr besser dagegen gewappnet zu sein als in der Vergangenheit, haben Bund und Länder mögliche Maßnahmen für eine Corona-Welle im Herbst diskutiert. Auch der Expertenrat der Bundesregierung hat Empfehlungen ausgesprochen. Was ist aktuell geplant?