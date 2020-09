Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in den letzten Wochen gestiegen - und damit die Angst vor einem zweiten möglichen Lockdown. Professor Drosten sieht das gelassen. Schwankungen im niedrigen Bereich seien normal.



Außerdem habe man in den letzten Wochen vor allem Urlaubsrückkehrer verstärkt getestet. Da sich diese mit großer Wahrscheinlichkeit im Ausland infiziert haben, seien dort auch die Infektionsherde zu vermuten. Für die Situation in Deutschland sei das zunächst beruhigend.



Zudem stellt Drosden fest, dass die derzeit eher leichten Verläufe der COVID-19-Erkrankungen auf eher junge Patienten hindeuten würden. Deshalb sollte man auch mit einer gestiegenen Dunkelziffer von nicht registrierten Sars-CoV-2-Infektionen rechnen. Denn wer sich auf einer illegealen Party infiziert und keine bzw. nur leichte Symptome bei sich bemerke, der würde aufgrund des Regelbruchs vermutlich zögern, einen Arzt aufzusuchen.