In Israel kehrt wieder Normalität ein. Zumindest für gut ein Drittel der Bevölkerung, das bereits gegen das Coronavirus geimpft ist oder an Covid-10 erkrankt war. Mit dem "Grünen Pass" auf dem Smartphone ist es ihnen nun wieder möglich, Fitnessstudios, Hotels, Theater oder Sportereignisse zu besuchen. Ist auch in Deutschland und Europa mit einer Sonderbehandlung für Geimpfte zu rechnen?