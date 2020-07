Weltweit steigen die Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Auch wenn in Deutschland viele Maßnahmen zur Eindämmung einer weiteren Verbreitung des Virus gelockert werden konnten, ist die Corona-Pandemie noch lange nicht überstanden. Aufatmen können wir erst, wenn es eine Impfung gegen das Virus gibt.



Laut WHO sind mittlerweile über zwanzig potentielle Corona-Impfstoffe von Wissenschaftlern und Pharmaunternehmen entwickelt worden, die derzeit in klinischen Studien an Menschen getestet werden. Einen besonders aussichtsreichen Kandidaten haben die Universität Oxford und das Pharmaunternehmen AstraZeneca entwickelt.

Impfstoff-Kandidat aus Großbritannien erzielt positive Ergebnisse

Der Corona-Impfstoff-Kandidat des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca und der Universität Oxford erzielt in klinischen Studien an 1.077 gesunden Menschen durchweg positive Ergebnisse. Zum einen soll er sicher sein, zum anderen gleich zwei Reaktionen des Immunsystems auslösen: nämlich die Bildung von spezifischen Antikörpern und die von T-Zellen. Beide sind für die Immunabwehr wichtig. Einige der Probanden hätten während der Studie über Erschöpfung und Kopfschmerzen geklagt, ernsthafte Nebenwirkungen habe es jedoch nicht gegeben.



Noch unklar ist, ob der Impfstoff wirklich einen ausreichenden Schutz vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bietet. Um diese Frage zu klären, haben in Brasilien bereits weitere Tests mit mehreren Tausend Freiwilligen begonnen.

Ob der neue Impfstoff-Kandidat der Universität Oxford ausreichend vor einer Corona-Infektion schützt, wird jetzt in Brasilien getestet. Bildrechte: Colourbox

